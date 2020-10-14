رسميًا.. المصري يجدد التعاقد مع علي ماهر لمدة موسم

أعلن نادي المصري البورسعيدي عبر صفحته الرسمية عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، تجديد عقد علي ماهر المدير الفني لموسم جديد.
وتولي علي ماهر قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري بدءا من سبتمبر الماضي وفاز في 6 مباريات من أصل 12 وتعادل في 3 وخسر 3.
وسجل لاعبو المصري 13 هدفا واستقبلت شباك الفريق 10 أهداف في مباريات الفريق الـ 12.
ويعد علي ماهر المدير الفني الثالث للفريق البورسعيدي الموسم الجاري بعد إيهاب جلال وطارق العشري.
وأصبح المصري مع علي ماهر في المركز السابع برصيد 42 نقطة بعدما كان يصارع ضمن مقاعد الهبوط قبل تولي المهمة بشكل رسمي.
وبدأ علي ماهر الموسم الجاري بتدريب إنبي لكنه رجل بعد 4 جولات فقط من انطلاق الموسم عن الفريق البترولي.
ويتبقى للمصري مباراتان الموسم الجاري في الدوري المصري بمواجهتي طنطا ووادي دجلة.
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