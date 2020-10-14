بيراميدز وطلائع الجيش .. شوطان إضافيان بعد التعادل السلبي في لقاء الكأس

ودخل فريق بيراميدز اختبارًا صعبًا فيه ندية من فريق طلائع الجيش على مدار الـ45 دقيقة الأولى من المباراة في افتتاح مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر ، وهى المباراة التي يطمع كلا الفريقين في حسمها لصالحه للتأهل لدور الأربعة وتفادى مفاجآت مباريات الكأس المعتادة.

ويشهد دور الثمانية لبطولة كأس مصر ثلاثة لقاءات بخلاف مباراة الليلة تجمع الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب بينما يلاقى الزمالك نادى مصر ويواجه الأهلى أبو قير للأسمدة.

وكان الطلائع قد تأهل لهذا الدورعقب تخطيه عقبة مصر المقاصة بهدف دون رد سجله كيفين موهيرى فى 17 فبراير 2020 ، بينما تخطى بيراميدز منافسه الاسماعيلى بهدف دون رد سجله جون أنطوى في 21 فبراير الماضى على ستاد الإسكندرية.

ويدخل بيراميدز مباراة الليلة بعد التعادل السلبى مع الاهلى بالجولة 33 لمسابقة الدوري والذى أفقده نقطتين في صراع الوصافة مع الزمالك ، فيما فاز الطلائع على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله كريم طارق ليضمن البقاء بين الكبار في الموسم الجديد.

بيراميدز الفريق الأحدث تأسيسا فى مصر، والذى تمكن مع أول مشاركة بالدورى الممتاز من خطف المركز الثالث بالبطولة المحلية للموسم الماضى ليشارك فى بطولة الكونفدرالية ويصل للدور قبل النهائى هذا الموسم ويصارع الزمالك على لقب الوصيف هذا الموسم يدخل المباراة رافعًا راية التحدي لمواصلة المشوار بكأس مصر التي فقد لقبها الموسم الماضى في المباراة النهائية لصالح الزمالك وسبق له أن أطاح بالأهلى أكثر الأندية تتويجًا بالكأس مرتين من المسابقة في رحلة بحثه عن أول لقب في تاريخه.

وطالب الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بحسم مباراة الليلة لصالحهم لكونها البروفة الأخيرة للفريق قبل السفر فى الثالثة عصر غد الخميس إلى مدينة كازبلانكا المغربية لمواجهة حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائي الكونفدرالية ، في المقابل شدد عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع على لاعبيه ضرورة استثمار الدفعة المعنوية التي حصلوا عليها بعد حسم صراع الهبوط بمواصلة رحلة الكأس واللعب بدون ضغوط .