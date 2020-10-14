فرنسا تفوز على كرواتيا 2-1 في دوري الأمم الأوروبية

وشهد الشوط الأول هدفا لمنتخب فرنسا في الدقيقة الثامنة عن طريق جريزمان بعد تسديدة قوية على يمين الحارس
وشهد الشوط الأول استحواذا كبيرا من جانب المنتخب الفرنسي بنسبة 58% بينما جاءت نسبة استحواذ منتخب كرواتيا 42% .
وفي الشوط الثاني استطاع منتخب كرواتيا تحقيق التعادل عن طريق نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 64 ، ثم سجل كليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان بهدف الفوز في الدقيقة 79 ليحسم تفوق المنتخب الفرنسي وفوزه باللقاء.
وبعد هذا اللقاء ، يحتل المنتخب الفرنسي المركز الأول في المجموعة برصيد 10 نقاط بالتساوي مع المنتخب البرتغالي صاحب الصدارة، فيما يتوقف المنتخب الكرواتي عند المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
وكان المنتخب الفرنسي قد فاز على نظيره المنتخب الكرواتي على ملعبه وذلك بأربعة أهداف مقابل هدفين ليقفز إلى المركز الثاني متساويًا مع البرتغال صاحب الصدارة.
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