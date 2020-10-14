المنتخب البرتغالي يكتسح السويد 3-0 في دوري الأمم الأوروبية

فاز المنتخب البرتغالي على نظيره السويدي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة في المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

افتتح برناندو سيلفا التسجيل للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 21، بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله دييجو جوتا لاعب ليفربول. في الدقيقة 44، سجل جوتا الهدف الثاني للمنتخب البرتغالي، لينتهي الشوط الأول بتقدم البرتغاليين بهدفين نظيفين. وفي الدقيقة 72، عاد جوتا ليضيف الهدف الثاني له والثالث للمنتخب البرتغالي مؤكدًا انتصارهم بثلاثية على السويد على ملعب ألفلادي بالبرتغال. وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد المنتخب البرتغالي للنقطة العاشرة في صدارة المجموعة متفوقًا على فرنسا بفارق الأهداف، فيما توقف رصيد المنتخب السويدي عند صفر من النقاط.

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