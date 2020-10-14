بولندا تفوز على البوسنة 3-0.. وهولندا تفرض التعادل على إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

اكتسح المنتخب البولندي نظيره البوسني بالفوز عليه بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.
سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الأول لبولندا في الدقيقة 40، ثم أضاف لينتي الهدف الثاني لبولندا، لينتهي الشوط الأول بتقدم بولندا بهدفين نظيفين.
وفي الدقيقة 52، عاد ليفاندوفسكي ليضيف الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بولندا، مؤكدًا انتصار فريقه في مباراة اليوم.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد المنتخب البولندي للنقطة السابعة محتلًا صدارة المجموعة ، فيما توقف رصيد المنتخب البوسني عند نقطتين في المركز الرابع والأخير.
وفي نفس المجموعة، تعادل المنتخب الإيطالي مع نظيره الهولندي بهدف لمثلهما، حيث افتتح بيليجريني التسجيل للطليان في الدقيقة 16، قبل أن يعادل دوني فان دي بيك النتيجة لمنتخب هولندا في الدقيقة 25، لتنتهي المباراة بتقاسم المنتخبين النقاط.
وبذلك التعادل، ارتفع رصيد منتخب إيطاليا للنقطة السادسة في المركز الثاني، ورصيد هولندا للنقطة الخامسة في المركز الثالث.
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