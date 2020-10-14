نهاية المباراة.. الدنمارك يفوز على إنجلترا بهدف فى دوري الأمم الأوروبية

فاز منتخب الدنمارك على نظيره إنجلترا بهدف نظيف ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ويمبلي في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لدور المجموعات من المستوى الأول لبطولة دورى الأمم الأوروبية.

أحرز الهدف الوحيد في اللقاء، اللاعب الدنماكي كريستيان إيريكسن من ضربة جزاء في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول .

وشهد الشوط الأول من المباراة تفوق المنتخب الدنماركي على المنتخب الإنجليزي حيث استحوذ الأول على الكرة بنسبة كبيرة في اللقاء.

بينما حاول منتخب إنجلترا العودة إلى المباراة في الشوط الثاني بعد عمل عدة محاولات على مرمى منتخب الدنمارك إلا أنها باتت بالفشل وانتهت المباراة بفوز الدنمارك.

وبعد هذه المباراة ، يحتل منتخب إنجلترا المركز الأول على جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد الدنمارك فى المركز الأول برصيد 7 نقاط مناصفة له.