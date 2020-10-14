انت الان تتابع تفاصيل خبر لوس انجلوس ليكرز يسحق ميامي هيت في نهائي الـ NBA والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تغلب ليكرز على ميامي هيت في المباراة النهائية بنتيجة 106-93، حيث اجتاح دفاعات هيت و تقدم بفارق 28 نقطة في الشوط الأول، 64-36، وهو ثاني أكبر تقدم في تاريخ نهائيات NBA، ليرفعوا بذلك بطولة الدوري الاميركي للمحترفين السابعة عشر في تاريخهم.

ويذكر ان لوس انجلوس ليكرز غاب عن التصفيات لستة مواسم متتالية ويأتي نجاحهم الذي طال انتظاره بعد موسم لا مثيل له. وللاشارة فانه كان من الممكن أن تتم نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين في الربيع الفارط، ولكن الانتشار العالمي لفيروس كورونا الذي أغلق الموسم في 11 مارس وتأكد إصابة العديد من اللاعبين بالفيروس حال دون ذلك.

يأتي هذا الفوز بعد خسارة ليكرز من ميامي هيت في المباراة الفارطة بنتيجة 111 -108.

وسجل جيمس 28 نقطة و 14 ريباوند و 10 تمريرات حاسمة، ليتم اختيار هذا الاخير كأفضل لاعب في نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين للمرة الرابعة بعد أن بلغ 29.8 نقطة (59٪ تسديد) و 11.8 كرة مرتدة و 8.5 تمريرة .نذكر ان ليبرون جيمس كان لاعبا لميامي هيت سابقا .

وفي تعليق لجيمي باتلر لاعب ميامي هيت أعرب عن أسفه لجهوره عقب خسارة فريقه واعدا إياهم بعدم الاستسلام ورفع اللفب في العام المقبل، وفي سؤال له من الصحفيين عن الاحصائيات الممتازة التي حققها، قال أنه لا يأبه لها البتة وأن كل مايهمه الفوز فقط .

تجدر الاشارة إلى أن هذا القب أتى بعد آخر تتويج للاعب الراحل كوبي براينت بعد تحطم طائرة هذا الاخير ليكون بذلك إهداء لروحه.