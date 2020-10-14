انت الان تتابع تفاصيل خبر الجزائر تتعادل ايجابيا مع المكسيك والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في مباراة جمعت البارحة كل من المنتخب الجزائري بنظيره المكسيكي بملعب كارس دجينز ستاديوم بمدينة دين هاج الهولندية والتي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2 .

أظهر المنتخبين مردودا ممتازا خلال الشوط الاول قبل ان يباغت اللاعب خيسوس كورونا لاعبي الجزائر بالهدف الاول في الدقيقة 44 ولكن الفرحة لم تدم طويلا حتى عدل اسماعيل بالناصر النتيجة في الدقيقة 45 بتسديدة رائعة من خارج مناطق الجزاء.

في الدقيقة 56 من زمن الشوط الثاني تخصل اللاعب عدلان قديورة على الورقة الحمراء بعد تدخل غير مقصود على المهاجم المكسيكي ليكمل الفريق الجزائري المباراة منقوصا.

في مطلع الدقيقة السابعة والستين من عمر المباراة تقدمت الجزائر ولأول مرة عن طريق هدف رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الانجليزي ولكن عادت المكسيك في نهاية المقابلة لتعدل النتيجة بفضل هدف دييغو لايينز في الدقيقة 87.

وفي تصريح لمدرب المنتخب الجزائري عقب نهاية المبارة قال ان المنتخب المكسيكي أجرى تغييرات غير متوقعة لكننا تأقلمنا معها و عدنا بشكل جيد و لو لم يتلقى قديورة البطاقة الحمراء لفزنا بالمقابلة كما اردف ان التحكيم لم يكن في المستوى واضاف ان المواجهة مع المكسيك كانت أحسن من مباراة نيجيريا ولكن هدفنا يبقى التحضير للتأهل لمونديال 2022.”

وتعتبر مسيرة المدرب الجزائري جمال بالماضي مع فريقه ممتازة حيث ان في رصيده عشرون مباراة دون هزيمة حتى الان بعد التعادل الاخير ما يدل على قوة الفريق.