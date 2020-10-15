مسحة كورونا لجميع أفراد بعثة الزمالك في المغرب سلبية

أظهرت نتيجة المسحة التي أجراها لاعبو والجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي وجميع أفراد بعثة الزمالك بالمغرب سلبية فيروس كورونا لديهم. وخضعت بعثة الزمالك لمسحة كورونا بناء على تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قبل مواجهة الرجاء المغربي. ويستعد الزمالك الذي وصل المغرب أمس الثلاثاء، لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها الأحد المقبل.

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