وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ، بعدها لم يستطع احد الفريقين التفوق على الاخر فى النصف ساعة للوقت الإضافي ليلجأ الفريقين إلى ضربات الجزاء .
وتصدى محمد بسام حارس الطلائع إلى ثلاث كرات من لاعبي بيراميدز جون أنطوي وعلي جبر ومحمود حمادة ، بينما سجل لبيراميدز دودو الجباس ، وسجل لكلائع الجيش ثلاث لاعبين من أصل ثلاث ضربات هم محمد أشرف روقا وكابوريا وعلي الفيل .
وينتظر طلائع الجيش الفائز من مباراة الزمالك ونادي مصر في ربع نهائي كأس مصر ، ليلتقيا فى نصف نهائي المسابقة المحلية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد بسام يقود طلائع الجيش إلى الفوز على بيراميدز 3-1 بركلات الترجيح فى الكأس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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