محمد بسام يقود طلائع الجيش إلى الفوز على بيراميدز 3-1 بركلات الترجيح فى الكأس

قاد محمد بسام حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش إلى الفوز على منافسه بيراميدز 3-1، فى إطار مباريات ربع نهائي كأس مصر.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ، بعدها لم يستطع احد الفريقين التفوق على الاخر فى النصف ساعة للوقت الإضافي ليلجأ الفريقين إلى ضربات الجزاء .

وتصدى محمد بسام حارس الطلائع إلى ثلاث كرات من لاعبي بيراميدز جون أنطوي وعلي جبر ومحمود حمادة ، بينما سجل لبيراميدز دودو الجباس ، وسجل لكلائع الجيش ثلاث لاعبين من أصل ثلاث ضربات هم محمد أشرف روقا وكابوريا وعلي الفيل .

وينتظر طلائع الجيش الفائز من مباراة الزمالك ونادي مصر في ربع نهائي كأس مصر ، ليلتقيا فى نصف نهائي المسابقة المحلية .