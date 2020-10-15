بلجيكا تفوز على أيسلندا 2-1 في دوري الأمم الأوروبية

افتتح روميلو لوكاكو افتتح التسجيل للمنتخب البلجيكي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعادل سافيرسون النتيجة لأيسلندا في الدقيقة 17.
وفي الدقيقة 38، تحصل المنتخب البلجيكي على ضربة جزاء، حولها لوكاكو لهدف الثاني له ولبلاده بنجاح، ليقود بلجيكا لتحقيق الانتصار.
وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد منتخب بلجيكا للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد منتخب أيسلندا عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.
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