بلجيكا تفوز على أيسلندا 2-1 في دوري الأمم الأوروبية

فاز المنتخب البلجيكي على نظيره الأيسلندي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية في المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

افتتح روميلو لوكاكو افتتح التسجيل للمنتخب البلجيكي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعادل سافيرسون النتيجة لأيسلندا في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 38، تحصل المنتخب البلجيكي على ضربة جزاء، حولها لوكاكو لهدف الثاني له ولبلاده بنجاح، ليقود بلجيكا لتحقيق الانتصار.

وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد منتخب بلجيكا للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد منتخب أيسلندا عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.