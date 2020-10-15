نادي الاتصالات يحصل على خدمات مهران الجهمي

تعاقد نادي الاتصالات مع اللاعب مهران الجهمي صاحب الـ 19 سنة، لمدة ٥ مواسم بداية من الموسم القادم للمشاركة مع الفريق الأول.

وقال مهران الجهمي، في تصريحات لـ"دوت الخليج"، إنه سعيد بتواجده بين صفوف فريق الاتصالات، ويأمل في تحقيق إنجازات مع الفريق الفترة القادمة.

وأضاف "الجهمي"، أنه يسعى إلى إعطاء الفريق كل ما يملك من مجهود للتواجد في الممتاز.

جدير بالذكر أن الاتصالات يتواجد في القسم الثالث وعلى بعد خطوة واحدة من الوصول الى دوري القسم الثاني، فمن المقرر أن يخوض مباراة الفود خلالها تقوده الى المظاليم.

ويعد مهران الجهمي من أبرز لاعبي فريق عام 2001 في نادي الاتصالات، وتم تصعيده للمشاركة مع الفريق الأول أكثر من مرة قبل التعاقد معه بعقد رسمي.

كما شارك الجهمي في العديد من معسكرات منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، ولكن لم يشارك رسميًاَ.