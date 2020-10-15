ميدو: إنجلترا أكثر دولة واجهت فيها العنصرية

أكد أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق والمحترف فى الدوري الإنجليزي، من بوابة توتنهام والعديد من الاندية أن إنجلترا من أكثر الدول الأوروبية التي واجه فيها عنصرية خلال فترة احترافه.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "إنجلترا أكثر دولة تعرَّضت بها لهِتافات عُنصرية أثناء تواجدي هناك كلاعب، مِنها مرة بإحدي مباريات ويستهام ولكنِّي نجحت في تسجيل هدف بـ هذه المباراة".

وأضاف: "الهِتافات العُنصرية غالبًا ما تَصُبّ في مصلحة اللاعب وتُزيده إصرارًا علي الرد في الملعب".

واختتم حديثه قائلا: "بالنسبة لي كنت أريد الرد على العنصرية التي تواجهني بالفعل والأداء المميز في الملعب".

ميدو بدأ مشواره مع الزمالك في مصر في عام 1999 ، ثم انتقل لنادي جنت في بلجيكا في عام 2000، حيث فاز بجائزة حذاء الأبنوس.

وأدى ذلك إلى انتقاله إلى الفريق الهولندي أياكس في عام 2001 قم التحق بسيلتا فيجو على سبيل الإعارة في عام 2003.

الوجهة المقبلة كانت مرسيليا في فرنسا وتركها بعد ذلك لينتقل للفريق الإيطالي روما في عام 2004.

انضم إلى الفريق الإنجليزي توتنهام هوتسبير على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرا في عام 2005 وفي نهاية المطاف انضم إلى النادي بشكل دائم في عام 2006.

ترك ميدو النادي في 2007 للانضمام إلى ميدلزبره، ثم انضم بعد ذلك إلى ويجان أثليتيك، الزمالك، وست هام يونايتد وأياكس على سبيل الإعارة. في عام 2011، عاد إلى الزمالك قبل الانضمام إلى بارنسلي في عام 2012.