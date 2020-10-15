عصام الحضري يرد على أنباء عودته للملاعب عن طريق الدوري المصري

قال عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إن مستوى الدوري المصري حاليا يجعله غير متحمس للعودة إلى الملاعب مرة أخرى.

وتابع الحضري في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "من الصعب أن أعود إلى الملاعب مجددا فمستوى الدوري المصري في تلك الفترة لا يحفزني على ذلك".

وأضاف: "شخصيتي تتقبَّل استفزاز الإعلام والأجهزة الفنية والجمهور ودائمًا ما أستخدمها كـ حافز كبير لي، وهو ما كان يتعمَّد فِعله مانويل جوزيه ليُساعدني علي التألُّق وأحب استفزازي".

وختم حديثه قائلا: "عبد الواحد السيد كان أيضا يحب الصراعات ويحب المنافسة وهذا يساعده كثيرا على التألق".