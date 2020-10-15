عصام الحضري يرد على أنباء عودته للملاعب عن طريق الدوري المصري

قال عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إن مستوى الدوري المصري حاليا يجعله غير متحمس للعودة إلى الملاعب مرة أخرى.
وتابع الحضري في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "من الصعب أن أعود إلى الملاعب مجددا فمستوى الدوري المصري في تلك الفترة لا يحفزني على ذلك".
وأضاف: "شخصيتي تتقبَّل استفزاز الإعلام والأجهزة الفنية والجمهور ودائمًا ما أستخدمها كـ حافز كبير لي، وهو ما كان يتعمَّد فِعله مانويل جوزيه ليُساعدني علي التألُّق وأحب استفزازي".
وختم حديثه قائلا: "عبد الواحد السيد كان أيضا يحب الصراعات ويحب المنافسة وهذا يساعده كثيرا على التألق".
وعلق معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، على الأنباء التي تداولها البعض خلال الساعات القليلة الماضية عن اقتراب عصام الحضري الحارس التاريخي لمنتخب مصر بداية من الموسم المقبل من الانتقال لفريق سيراميكا بعد اقتراب كليوباترا من الصعود إلى الدوري الممتاز.
وقال البطاوي في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا: "عصام الحضري أسطورة رياضية لا يختلف عليها اثنان، نقدره كثيرا، كما نقدر كل اللاعبين في كل الدرجات، ولكن نادي سيراميكا كليوباترا لم يفتح ملف تعاقدات الموسم الجديد حتى الآن، لأننا ببساطة لا نعرف موقفنا في الموسم المقبل، هل سنشارك في الدوري الممتاز، أم سنستمر في الدرجة الثانية".
وعاد ليقول: "نرفض فتح ملف التعاقدات في الموسم الحالي، نمتلك لاعبين على أعلى مستوى في كل المراكز، كل الحديث عن صفقات جديدة أو خلافه هدفه معروف وهو تتشيت تركيز اللاعبين في مباراة جمهورية شبين الحاسمة، لم ولن نتفاوض مع أي لاعب في تلك الفترة".
ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة جمهورية شبين عصر الخميس المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين والأخيرة لمجموعة القاهرة والقناة بدوري الدرجة الثانية، التي يتصدر جدول ترتيبها برصيد ٤٢ نقطة وبفارق ٣ نقاط عن بتروجت صاحب المركز الثاني.
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