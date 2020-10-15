ميدو: معظم الجماهير الإنجليزية تكون في حالة سكر قبل دخول المباريات

أكد أحمد حسام ميدو أن معظم الجماهير الإنجليزية تكون في حالة "سُكر" قبل الدخول إلى المباريات.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة النهار إن إنجلترا من الدول التي تمتلك مشجعين يريدون دوما إيذاء المنافس بالعنصرية ضده.
وأشار إلى أن السبب قد يكون حالة السُكر التي تُسيطر على معظم الجماهير في إنجلترا قبل الدخول إلى المدرجات.
شدد على أنه كان يحضر مباريات الزمالك ومنتخب مصر من الدرجة الثالثة وكان يستمتع بالتشجيع ويتمنى أن تعود تلك الثقافة للكرة المصرية.
وأشار إلى أن الاتحادات يجب أن تتخذ قرارات حاسمة ضد العنصرية في الملاعب.
ميدو بدأ مشواره مع الزمالك في مصر في عام 1999 ، ثم انتقل لنادي جنت في بلجيكا في عام 2000، حيث فاز بجائزة حذاء الأبنوس.
وأدى ذلك إلى انتقاله إلى الفريق الهولندي أياكس في عام 2001 قم التحق بسيلتا فيجو على سبيل الإعارة في عام 2003.
الوجهة المقبلة كانت مرسيليا في فرنسا وتركها بعد ذلك لينتقل للفريق الإيطالي روما في عام 2004.
انضم إلى الفريق الإنجليزي توتنهام هوتسبير على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرا في عام 2005 وفي نهاية المطاف انضم إلى النادي بشكل دائم في عام 2006.
ترك ميدو النادي في 2007 للانضمام إلى ميدلزبره، ثم انضم بعد ذلك إلى ويجان أثليتيك، الزمالك، وست هام يونايتد وأياكس على سبيل الإعارة. في عام 2011، عاد إلى الزمالك قبل الانضمام إلى بارنسلي في عام 2012.
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