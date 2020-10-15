عبد المنصف: مروحتش بيتنا بعد مباراة الـ 6 / 1

أكد محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة الحالي والزمالك سابقا، أنه رفض الذهاب إلى منزله عقب هزيمة الزمالك أمام الأهلي بستة أهداف مقابل هدف.

وقال عبد المنصف، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة "النهار"، "عقب المباراة جميع لاعبي الزمالك كانوا في حالة ذهول، وقلت لـ رضا سيكا، سوف أذهب معك للمنزل فلن أذهب إلى منزلي لكي لا أشاهد في الطريق احتفالات جمهور الأهلي خاصةً أن رضا سيكا كان منزله قريبًا في مدينة نصر".

أضاف عبد المنصف، "بقيت في منزل رضا سيكا لمدة يومين في غرفة، ولا أريد التحدث مع أحد".

وتابع عبد المنصف، "وكان اليوم التالي للمباراة هو الجمعة، فكنت أريد النزول للصلاة، ولكني بمجرد النزول واجهت مشاكل من الإعلام والجماهير كثيرة؛ فذهبت مرة أخرى للمنزل".

وختم حديثه، قائلًا "الإعلام الأهلاوي يستغل تلك الهزيمة ولا يزال يتحدث عنها حتى اليوم كي يروج بأن الأهلي أقوى، وأعتقد لو كان الزمالك فاز بتلك النتيجة جمهورنا لن يتحدث عنها حتى اليوم".