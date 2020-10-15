عبد المنصف: سأتجه للتدريب بعد الاعتزال

أكد محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة، أنه سيتجه للتدريب عقب الاعتزال، مشيرا إلى أنه يريد أن يكون مديرًا فنيًا وليس مدرب حراس.
وقال عبد المنصف، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة "النهار"، "أسعى للتدريب، وأن أكون مديرًا فنيًا بعد الاعتزال، وليس مدرب حراس".
وأضاف عبد المنصف، "أرى أن الحارس مثل المدرب يرى الملعب بشكل كامل، ويرى طريقة لعب الفريقين، وهذا حفزني على تلك الفكرة".
وتابع عبد المنصف، "أعمل بقوة الفترة المقبلة على تأهيل ذاتي لأكون مدربًا عقب الاعتزال".
وختم عبد المنصف، حديثه، قائلًا "طريقة لعبي في التدريب سوف تعتمد على بناء الهجمة من الخلف بشكل صحيح".
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