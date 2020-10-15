عبد المنصف يختار التشكيل المثالي لمنتخب مصر

اختار محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة، التشكيل المثالي لمنتخب مصر على مر التاريخ من وجهة نظره. شمل التشكيل الذي اختاره "أوسة"، أثناء لقائه التليفزيوني ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة "النهار"، الآتي: حراسة المرمى: ثابت البطل الدفاع: إبراهيم حسن - إبراهيم يوسف - هاني رمزي - أحمد رمزي الوسط: رضا عبد العال - حازم إمام - محمد صلاح - أحمد حسن الهجوم: أحمد الكأس - حسام حسن

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