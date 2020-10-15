مرتضى منصور يتساءل: هل تحق مشاركة الشناوي أمام طلائع الجيش؟

تساءل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن قانونية مشاركة أحمد الشناوي، حارس بيراميدز مع فريقه أمام طلائع الجيش في مباراة أمس ببطولة كأس مصر؛ رغم صدور قرار بتغريمه ٨ ملايين جنيه لصالح القلعة البيضاء.

وقال مرتضي منصور، في تصريحات تلفزيونية على قناة "الزمالك"، " الشناوي صدر ضد قرار من اتحاد الكرة ولم يلتزم بالقرار ومع ذلك شارك في المباراة، هل ده قانوني؟".

ووجه رئيس نادي الزمالك، الشكر إلى إدارة الرجاء المغربي، على حُسن استقبال بعثة القلعة البيضاء بالمغرب، قائلًا "أود أن أشكر نادي الرجاء المغربي ورئيسه وإدارته على حسن استقبال فريقنا".

وتابع "في 2005 حل نادي الرجاء ضيفًا على الزمالك وقمنا باستقباله على أفضل صورة ممكنة، وهو ما يحدث مع فريقنا الآن".

وأكد رئيس بعثة الزمالك لرئيس النادي أن الأمور تسير بصورة جيده وجميع اللاعبين ملتزمون ولديهم حماس كبير لتحقيق الفوز على الرجاء.

ويستعد الزمالك الذي وصل المغرب أمس، لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقررة إقامتها الأحد المقبل.