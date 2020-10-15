ميدو يطالب بعودة الجماهير للمدرجات في مصر

طالب أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، بعودة الجماهير مرة أخرى إلى المدرجات، مؤكدا ضرورة وجود حضور جماهيري في المباريات.

وأكد ميدو، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة "النهار"، أن حضور الجماهير للمباريات يمنح المباراة قوة إضافية وإثارة.

وقال ميدو "أتمنَّي عودة الجماهير مرة أخري للملاعب المصرية، وتطبيق عقوبات قاسية علي المُتجاوِزين حتي وإن وَصَل الأمر لعِقاب الأندية.. تجربة حضور الجماهير بالمباريات الافريقية للأهلي والزمالك خير مِثال، تجربة دائمًا ما تكون ناجحة وتخلو مِن المشاكل".

وختم حديثه "هناك عدد من المسؤولين لا يُدركون مَدَي قيمة وجود الجماهير بالملعب، لاعب كرة القدم أشبه بالمُمثل علي المسرح، وتفاعُل الجمهور مَعُه جزء كبير جدًا من نجاحه وتألقُّه".