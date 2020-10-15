نادر شوقي لـ وادي دجلة: خسرتم 3 نقاط.. وكسبتم احترام الجميع

حيّا نادر شوقي، مدير الشركة المسئولة عن فريق الجونة لكرة القدم، إدارة نادي وادي دجلة لاحتوائه على قطاع الناشئين جيد، وذلك بعد بقاء الفريق الدجلاوي رسميًا في الدوري الممتاز.

وكتب نادر شوقي، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، "كل تحية وتقدير لإدارة وادي دجلة على عظمة قطاع الناشئين".

وتابع نادر شوقي، "خسرتم 3 نقاط، وكسبتم احترام الجميع".

وحقق فريق الجونة فوزا مستحقا على مضيفه وادي دجلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس باستاد السلام في إطار الجولة الـ 33 من الدوري الممتاز.

وسجل هدفي الجونة كل من "والتير بواليا" في الدقيقة 68، وناصر ناصر في الدقيقة 94.