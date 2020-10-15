سيراميكا كليوباترا على موعد مع الصعود للدوري الممتاز أمام جمهورية شبين

يستضيف نادي سيراميكا كليوباترا، منافسه جمهورية شبين اليوم، الخميس، في تمام الساعة الثالثة عصرًا؛ ضمن منافسات الجولة الـ 22 من مسابقة دوري القسم الثاني.

ويسعى سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان، المدير الفني؛ لتحقيق الفوز، وحصد النقاط الثلاث، والصعود رسميًا إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي.

على الجانب الآخر، يدخل فريق جمهورية شبين المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية للبقاء في دورى القسم الثاني والنجاة من الهبوط إلي دورى القسم الثالث.

ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناة "دوت الخليج"، وينطلق الاستوديو التحليلي، من ملعب المباراة، في الثانية عصرًا، ويقدمه هاني حتحوت، وإيهاب الكومي، ويكون في ضيافتهما الثنائي ضياء السيد، وحسين عبد اللطيف، نجما الكرة المصرية السابقين، لتحليل المباراة التي يعلق عليها صوتيًا كريم خالد كامل.