محمد عبد المنصف: الأهلي تفاوض معي قبل التعاقد مع الحضري

أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى نادي وادي دجلة، أن النادي الأهلي فاوضه قبل تعاقد الأحمر مع الأسطورة عصام الحضري.
وقال "عبد المنصف"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة "النهار"، "الأهلي تفاوَض معي قبل التعاقد مع عصام الحضري، ولكنِّي فضَّلت الانتقال للزمالك".
وأضاف عبد المنصف "لاعبو الوقت الحالي لم يشاهدوا الشقى ومعظم أكلهم غير صحي".
واختم حديثه قائلا "دائما أحرص على منح بعض النصائح للاعبين الشباب خاصة أن العقلية المصرية في كرة القدم تحتاج كثيرا إلى التطوير".
واتفق نادي وادي دجلة مع محمد عبد المنصف، على تجديد عقده، في ظل تألقه اللافت في الفترة الأخيرة مع الفريق الدجلاوي بمسابقة الدوري الممتاز.
وعقد مسئولو نادي وادي دجلة جلسة مع عبد المنصف مساء أمس الاثنين، وتم الاتفاق خلالها على تجديد التعاقد لمدة موسمًا اَخر، بعدما ضمن الفريق البقاء في الدوري الممتاز بشكل رسمي.
ويعد محمد المنصف من أعمدة الفريق في الفترة الأخيرة، ولاسيما أن مسئولي النادي يعولون عليه خاصة في ظل اعتمادهم على العناصر الشابة بالفريق.
وانضم عبد المنصف إلى نادي وادي دجلة مطلع موسم 2017 قادمًامن نادي إنبي.
وضمن نادي وادي دجلة البقاء في مسابقة الدوري الممتاز، الموسم المقبل بعد تأكد هبوط حرس الحدود إلى الدرجة الثانية بعد الهزيمة أمام الزمالك بهدفين لهدف بالأمس.
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