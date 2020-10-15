محمد عبد المنصف: الأهلي تفاوض معي قبل التعاقد مع الحضري

أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى نادي وادي دجلة، أن النادي الأهلي فاوضه قبل تعاقد الأحمر مع الأسطورة عصام الحضري.

وقال "عبد المنصف"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة "النهار"، "الأهلي تفاوَض معي قبل التعاقد مع عصام الحضري، ولكنِّي فضَّلت الانتقال للزمالك".

وأضاف عبد المنصف "لاعبو الوقت الحالي لم يشاهدوا الشقى ومعظم أكلهم غير صحي".

واختم حديثه قائلا "دائما أحرص على منح بعض النصائح للاعبين الشباب خاصة أن العقلية المصرية في كرة القدم تحتاج كثيرا إلى التطوير".