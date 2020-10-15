بطاقة الصعود الثالثة.. سيراميكا كليوباترا يقترب من الممتاز في مواجهات الجولة الأخيرة

تقام اليوم الخميس مواجهات الجولة الـ22 من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا، ويقترب سيراميكا كليوباترا من حصد بطاقة الصعود الثالثة للدورى الممتاز موسم 2020-2021.

وجاءت المباريات كالتالي:

الداخلية - النصر سيراميكا كليوباترا - جمهورية شبين بتروجت - المريخ الزرقا - النجوم القناة - منتخب السويس الترسانة - كوكاكولا

وكان فريق البنك الأهلي حصد أول بطاقات الصعود للدورى الممتاز بعد تصدره مجموعة الصعيد، ونجح فريق غزل المحلة في تحقيق العودة للممتاز من جديد ممثلا عن مجموعة بحري.

ويحتاج فريق سيراميكا كليوباترا إلى الفوز أو التعادل اليوم في مواجهة جمهورية شبين، ليحقق حلم الدورى الممتاز لأول مرة في تاريخه.

وأعلنت قناة دوت الخليج إذاعة مباراة سيراميكا كليوباترا أمام فريق جمهورية شبين حيث ينطلق الاستوديو التحليلي، من ملعب المباراة، في الثانية عصرًا، ويقدمه هاني حتحوت، وإيهاب الكومي، ويكون في ضيافتهما الثنائي ضياء السيد، وحسين عبد اللطيف، نجما الكرة المصرية السابقين، لتحليل المباراة التي يعلق عليها صوتيًا كريم خالد كامل.

ومن المقرر أن يتم تقديم الأستوديو التحليلي من ملعب المباراة مباشرة، ونقل مباشر لأحداث المباراة عبر القناة، بأفضل التقنيات الحديثة مع رصد كل الكواليس والاحتفالات واللقاءات من الملعب بشبكة مراسلين، على أن تبدأ التغطية في الثانية ظهرًا، وحتى السادسة مساءً.

ترتيب مجموعة القاهرة

١- سيراميكا كليوباترا 42 نقطة

٢- بتروجت 39 نقطة

٣- الداخلية 38 نقطة

٤- النصر 33 نقطة

٥- منتخب السويس 32 نقطة

٦- القناة 32 نقطة

٧-جمهورية شبين 25 نقطة

٨- النجوم 22

٩-المريخ 21

١٠ - كوكاكولا 19

١١-الترسانة 16

١٢- الزرقا 10