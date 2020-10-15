برفقة أمير كرارة.. محمد زيدان ينشر أحدث صورة له ويعلق: football night

شارك محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق، صورا له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من خلال خاصية الاستورى.

وظهر زيدان في الصورة برفقة الفنان أمير كرارة وأحد أصدقائه للعب كرة القدم.

وكتب معلقا على الصورة: "football night".

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يذكر أن أمير كرارة، يشارك فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل" نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، الذى يعد أقوى مسلسلات الموسم، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.

وشارك الفنان أمير كرارة فى مسلسل "الاختيار" رمضان الماضي 2020 الذى يقدم شخصية العقيد الشهيد أحمد منسى، كما يقدم أحمد العوضي شخصية الإرهابى هشام عشماوى.

يذكر أن محمد زيدان كان واحدًا من أفضل النجوم المصريين المحترفين فى الخارج، وقدم مستويات رائعة فى الملاعب الألمانية، مع الأندية التى لعب لها هنالك، وهى فيردر بريمن، ماينز، هامبورج وبوروسيا دورتموند، وسجل هدفا رائعا بقميص هامبورج فى شباك ريال مدريد.