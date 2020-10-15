رانيا علواني: سأتواجد بشكل مستمر مع سباحي النادي الأهلي

أكدت الدكتورة رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تفرغها للنادي الأهلي خلال الفترة الحالية وحرصها على التواجد المستمر وخصوصا مع قطاع السباحة.
وقالت رانيا علواني في حوار لبرنامج" البيت الكبير" على" قناة النادي الأهلي"، مع "هاني رمزي وسهام صالح": "سأتواجد بشكل مستمر مع سباحي النادي الأهلي وقطاع السباحة لأننا نملك مواهب رائعة في الأهلي أرغب في دعمهم ليس كعضو مجلس إدارة وإنما كسباحة وهذا حقهم علي".
وأشادت علواني بسباحي النادي الأهلي أحمد أكرم وهانيا مورو وأحمد حمدي ومحمد حجازي وعلي خلف الله وسارة سليمان وسارة محمد وساندي أيمن ورويدا هشام ومحمد عادل مصيلحي.
وشددت علواني على وجود مواهب رائعة في قطاع السباحة بالأهلي ووجود فرص أكبر لوجود أبطال أولمبيين.
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