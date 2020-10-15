الرياضة

رانيا علواني: سأتواجد بشكل مستمر مع سباحي النادي الأهلي

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أكدت الدكتورة رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تفرغها للنادي الأهلي خلال الفترة الحالية وحرصها على التواجد المستمر وخصوصا مع قطاع السباحة.

وقالت رانيا علواني في حوار لبرنامج" البيت الكبير" على" قناة النادي الأهلي"، مع "هاني رمزي وسهام صالح": "سأتواجد بشكل مستمر مع سباحي النادي الأهلي وقطاع السباحة لأننا نملك مواهب رائعة في الأهلي أرغب في دعمهم ليس كعضو مجلس إدارة وإنما كسباحة وهذا حقهم علي".

وأشادت علواني بسباحي النادي الأهلي أحمد أكرم وهانيا مورو وأحمد حمدي ومحمد حجازي وعلي خلف الله وسارة سليمان وسارة محمد وساندي أيمن ورويدا هشام ومحمد عادل مصيلحي.

وشددت علواني على وجود مواهب رائعة في قطاع السباحة بالأهلي ووجود فرص أكبر لوجود أبطال أولمبيين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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