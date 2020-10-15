ويلتقي الأهلي مع الوداد يوم السبت المقبل، على ملعب محمد الخامس، بينما سيواجه الزمالك نظيره الرجاء الأحد على نفس الملعب أيضًا.
وخسر فريق الوداد لقب الدوري المغربي الأحد الماضي، بفارق نقطة لصالح غريمه التقليدي الرجاء البيضاوي.
وقال الناصري في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج":" الوداد يلعب دائما على الألقاب، ولن يتأثر بخسارة لقب الدوري المغربي أمام الأهلي".
وتابع رئيس الوداد:" اللاعبون بحالة معنوية مرتفعة، وسنفوز بالمباراة إن شاء الله".
وسافرت بعثتي الأهلي والزمالك إلى المغرب، أول أمس، الثلاثاء، استعدادا لمواجهتي الوداد والرجاء.
كان الاتحاد الأفريقي قد طلب من الأهلي والزمالك إجراء لفحوصات طبية قبل السفر إلى المغرب في ظل البروتوكولات الطبية المتبعة للتعامل مع فيروس كورونا، وجاءت النتيجة سلبية.
وستقام مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس "الوداد" لـ دوت الخليج: سنفوز على الأهلي.. ولن نتأثر بخسارة الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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