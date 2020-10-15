رئيس "الوداد" لـ دوت الخليج: سنفوز على الأهلي.. ولن نتأثر بخسارة الدوري

أكد سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد، أن فريقه لن يتأثر بخسارة لقب الدوري المغربي، خلال مواجهة الأهلي، في ذهاب الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الوداد يوم السبت المقبل، على ملعب محمد الخامس، بينما سيواجه الزمالك نظيره الرجاء الأحد على نفس الملعب أيضًا.

وخسر فريق الوداد لقب الدوري المغربي الأحد الماضي، بفارق نقطة لصالح غريمه التقليدي الرجاء البيضاوي.

وقال الناصري في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج":" الوداد يلعب دائما على الألقاب، ولن يتأثر بخسارة لقب الدوري المغربي أمام الأهلي".

وتابع رئيس الوداد:" اللاعبون بحالة معنوية مرتفعة، وسنفوز بالمباراة إن شاء الله".

وسافرت بعثتي الأهلي والزمالك إلى المغرب، أول أمس، الثلاثاء، استعدادا لمواجهتي الوداد والرجاء.

كان الاتحاد الأفريقي قد طلب من الأهلي والزمالك إجراء لفحوصات طبية قبل السفر إلى المغرب في ظل البروتوكولات الطبية المتبعة للتعامل مع فيروس كورونا، وجاءت النتيجة سلبية.

وستقام مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".