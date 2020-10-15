الأهلي والوداد المغربي.. الإصابات أزمة المارد الأحمر قبل ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى المواجهة المرتقبة بين الأهلي و الوداد المغربي ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعاني الأهلي خلال الفترة الأخيرة من كثرة الإصابات داخل الفريق مما دفع بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر إلى القول بأن" الأهلي أصبح بمثابة مستشفى، وفي كل مباراة نفقد لاعب جديد"

ونستعرض لكم خلال التقرير التالي أبرز غيابات الأهلي قبل مواجهة الوداد السبت المقبل.

غيابات الدفاع

تكمن أكبر أزمات موسيماني في الغيابات التي ضربت خط الدفاع في الفترة الأخيرة مما يجعل الفريق على المحك وبلا بدائل في مواجهتي الوداد ذهابا وإيابا.

فقد الأهلي أكثر من عنصر مهم ومؤثر في الفترة الأخيرة في خط الدفاع مثل محمود متولي الذي يعاني من قطع في الرباط الصليبي .

كما فقد الأهلي سعد سمير في منتصف الموسم بعد إصابته بقطع في وتر أكيليس وتم رفع اسم اللاعب من قائمة الفريق، التي تضم حاليا الثنائي أيمن أشرف وياسر إبراهيم فقط في قلب الدفاع.

غياب البديل

أمام هذه الأزمة المعقدة، حاول موسيماني إيجاد بدائل للثنائي ياسر إبراهيم وأيمن أشرف مما دفعه لتوظيف حمدي فتحي لاعب الوسط في قلب الدفاع لكنه بالطبع لا يؤدي فيه بالشكل المطلوب.

كما أن أيمن أشرف عانى خلال الأيام الماضية من الإصابة بشد في ربلة الساق (السمانة) وغاب عن التدريبات مما يجعل مشاركته أمام الوداد مصدر قلق للجهاز الفني خوفا من تجددها أثناء اللقاء.

ضربة هجومية

تلقى الأهلي ضربة هجومية قاسية في لقاء بيراميدز الأخير بالدوري بإصابة محمود كهربا بشد في العضلة الخلفية، وحتى الآن تبدو فرص لحاقه باللقاء صعبة للغاية.

يعد كهربا من أبرز لاعبي هجوم الأهلي ويملك مهارات عالية فضلا عن خبراته الكبيرة في مثل هذه المباريات الكبرى، لا سيما أنه يمنح المدير الفني أكثر من حل هجومي، مع إمكانية توظيفه في غالبية مراكز الهجوم، وبغيابه يفقد الأهلي مفتاحا هجوميا مهما لتهديد دفاع الفريق المغربي.

كما يضاعف من أزمة غياب كهربا، ابتعاد الثنائي حسين الشحات وجونيور أجاي عن مستواهما الفني المعروف.