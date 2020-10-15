برشلونة يطالب بحضور جماهيره في دوري الأبطال

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، أن برشلونة قدم طلبًا للجهات المعنية المحلية، مصحوبًا ببروتوكول الإجراءات الأمنية والوقائية والصحية للسماح بحضور الجماهير بملعب كامب نو في أولى مباريات دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف برشلونة فريق فيرينكفاروس المجري، الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري، في أولى مباريات دور المجموعات.
وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن مسؤولي برشلونة قدموا الطلب يوم الثلاثاء الماضي، وذلك في أعقاب قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الذي يسمح بالعودة الجزئية للجماهير إلى المدرجات، بحد أقصى 30% من سعة الملعب.
وينص بروتوكول برشلونة على الدخول التدريجي للجمهور اعتبارًا من مباراة الثلاثاء المقبل، حيث يسمح بدخول 1000 شخص فقط، ثم الوصول إلى 10 آلاف مشجع ضد دينامو كييف، وحتى 25% من سعة الملعب في مواجهة يوفنتوس.
ومن المقرر، أن يدرس الأمين العام للرياضة هذا البروتوكول المعروض من برشلونة، ومناقشته مع وزارتي الداخلية والصحة، على أن يتم الرد يوم غدٍ الجمعة بالقرار النهائي.
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