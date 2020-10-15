شوبير يكشف عن تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد المغربي بـ دوري أبطال أفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن التشكيل الأقرب الذي سيخوض به الأهلي مباراة الوداد، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الوداد يوم السبت المقبل، على ملعب محمد الخامس، بينما سيواجه الزمالك نظيره الرجاء الأحد على نفس الملعب أيضًا.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه المذاع عبر أون تايم سبورت، الأهلي سيبدأ المباراة بالتشكيل التالي من وجهة نظري:

حراسة المرمى:: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول- ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي أو " أفشة".

خط الهجوم: حسين الشحات - جونيور أجاي - بادجي.