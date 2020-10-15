غصب عن أي حد.. شوبير: ساسي سيشارك أمام الرجاء في حالة وحيدة

كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف الدولي التونسي لاعب فريق الزمالك من المشاركة في مباراة الرجاء المغربي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الوداد يوم السبت المقبل، على ملعب محمد الخامس، بينما سيواجه الزمالك نظيره الرجاء الأحد، على نفس الملعب أيضًا.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه عبر إذاعة "أون سبورت": أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك أعلن أن فرجاني ساسي يعاني بفيروس كورونا، في الوقت الذي أكد فيه اللاعب عدم إصابته".

وأضاف شوبير: "إذا كان ساسي لا يعاني من فيروس كورونا، فسوف يكون أساسيا أمام الرجاء غصب عن أي حد".

وتابع شوبير: "هناك كلام حول رحيل ساسي وبن شرقي، لكنها مجرد اجتهادات، ولا يوجد أي تصريحات رسمية من الزمالك بشأن هذا الأمر".

وأشار إلى أن "رغم أهداف أشرف بن شرقي قليلة مع الزمالك، إلا أن اللاعب يظهر دائما بقوة في المباريات الكبيرة".