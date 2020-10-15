محاضرة فنية للاعبي الأهلي

يعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي محاضرة فنية للاعبين داخل فندق الإقامة قبل خوض المران الرئيسي للفريق بالمغرب، استعدادًا لمواجهة الوداد المقرر لها السبت المقبل، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويتحرك فريق الكرة بالأهلي عقب انتهاء المحاضرة الفنية إلى ملعب كهرماء كاليفورنيا بالدار البيضاء، لخوض المران .

ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة التأكيد على العديد من النقاط الفنية للتحضير لمباراة الوداد ودراسة بعض الأمور التكتيكية الخاصة بالمباراة، خاصة بعد أن عكف الجهاز الفني طوال الأيام الماضية على مشاهدة العديد من مباريات الفريق المغربي، وتدوين ملاحظاته للوقوف بدقة على نقاط القوة والضعف في صفوف الوداد.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم استعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي المقرر لها بعد غد السبت ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسيكون مران اليوم هو الفيصل في تحديد الموقف النهائي للتشكيلة الرئيسية التي يخوض بها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مواجهة بطل المغرب.

وفرض موسيماني سياجًا من السرية على تدريبات الفريق منذ وصوله للمغرب بهدف تجهيز الخطة المناسبة لمواجهة الوداد البيضاوي الذي يعد كتابا مفتوحًا للمدرب الجنوب أفريقي.

وعقد موسمياني جلسة أمس مع الثنائي موسي ماتالابا وأحمد سليمان، محللي الأداء بالجهاز الفني استمع خلالها لتقرير شامل بعد دراسة الفريق المنافس بشكل جيد، والاطلاع على عدد من المباريات الأخيرة له بجانب تسلمه لمجموعة من الفيديوهات المتنوعة لفريق الوداد؛ لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه استعدادا لمواجهة السبت.

وكان الفريق الأحمر قد خاض مرانه الأول مساء أمس باحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامة سبقها محاضرة نظيرة مطولة استمرت قرابة الــ90 دقيقة شملت تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

ولم يكتف موسيماني بمحاضرة واحدة أمس ولكنه كررها مساء لشرح خطة لعب المنافس وتحفيظ لاعبيه المهام داخل الملعب.