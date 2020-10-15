مندوب بعثة بيراميدز يصل المغرب لتجهيز وصول الفريق اليوم

وصل شريف جمال مسؤول العلاقات العامة بنادي بيراميدز إلى المغرب، للإطمئنان على كافة ترتيبات إقامة بعثة الفريق.

ومن المقرر أن تصل بعثة بيراميدز إلى المغرب، اليوم الخميس في تمام السابعة مساء، استعدادا لمواجهة حوريا الغيني، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة الكونفيدرالية.

ويلتقي بيراميدز يوم ٢٠ أكتوبر الجاري مع نظيره حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وفي حال تأهله سيخوض المباراة النهائية يوم ٢٥ أكتوبر بملعب مولاي عبد الله في مدينة الرباط العاصمة.

وأوضح الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، لنادي بيراميدز أن البعثة ستسافر إلى المغرب بطائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للفريق، في إطار توفير كل سبل الراحة للاعبين من أجل تحقيق اللقب الغالي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور نصف النهائي من مسابقة الكونفيدرالية بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.