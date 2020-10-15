شوبير يكشف عن مفاجأة الأهلي أمام الوداد بـ دوري أبطال أفريقيا

ويلتقي الأهلي مع الوداد يوم السبت المقبل، على ملعب محمد الخامس، بينما سيواجه الزمالك نظيره الرجاء الأحد، على نفس الملعب أيضًا.

وقال شوبير في تصريحات عقب برنامجه الإذاعي:"جيرالدو سيكون مفاجأة مباراة الأهلي والوددا، وسيكون له دور مهم كبديل حال إحراز الأهلي هدفا، بسبب سرعته، وقدرته في مساعدة الفريق للتحول من الدفاع إلى الهجوم".

وتابع شوبير:" أحمد فتحي لن يشارك أساسيا أمام الوداد في ظل وجود محمد هاني الأفضل خلال الفترة الأخيرة، ايضا صالح جمعة لن يشارك بسبب عدم الجاهزية الفنية".