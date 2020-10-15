جلسات منفردة لموسيماني مع لاعبي الأهلي لتحفزيهم استعدادا للوداد المغربي

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على عقد العديد من الجلسات المنفردة مع لاعبي الفريق؛ من أجل تجهيزهم لمباراة الوداد المغربي المقرر لها بعد غدٍ السبت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

شهدت الجلسات تحفيز بيتسو موسيماني للاعبين، والحديث معهم عن المباراة، بالإضافة إلى منحهم بعض التعليمات الفنية والتكتيكية؛ استعدادا لمواجهة بطل المغرب.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير غدا الجمعة على مركب محمد الخامس الذي يحتضن لقاء الوداد.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم إستعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي المقرر لها بعد غد السبت ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا. وسيكون مران اليوم هو الفيصل في تحديد الموقف النهائي للتشكيلة الرئيسية التي يخوض بها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مواجهة بطل المغرب. وفرض موسيماني سياجًا من السرية علي تدريبات الفريق منذ وصوله للمغرب بهدف تجهيز الخطة المناسبة لمواجهة الوداد البيضاوي الذي يعد كتابة مفتوحًا للمدرب الجنوب أفريقي . وعقد موسمياني جلسة أمس مع الثنائي موسي ماتالابا وأحمد سليمان، محللي الأداء بالجهاز الفني أستمع خلالها لتقرير شامل بعد دراسة الفريق المنافس بشكل جيد، والاطلاع على عدد من المباريات الأخيرة له بجانب تسلم لمجموعة من الفيديوهات المتنوعة لفريق الوداد؛ لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه استعدادا لمواجهة السبت. وكان الفريق الأحمر قد خاض مرانه الأول مساء أمس باحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامة سبقها محاضرة نظيرة مطولة استمرت قرابة الــ90 دقيقة شملت تطبيق صارم للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا . ولم يكتفي موسيماني بمحاضرة واحدة أمس ولكنه كررها مساءا لشرح خطة لعب المنافس وتحفيظ لاعبيه المهام داخل الملعب.

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