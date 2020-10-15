بيراميدز يقيم في نفس فندق الزمالك بالمغرب

تستعد بعثة فريق بيراميدز للسفر إلى المغرب اليوم، الخميس، استعداد، لمواجهة حوريا الغيني، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة الكونفيدرالية.

ومن المقرر أن تقيم بعثة بيراميدز في نفس فندق إقامة فريق الزمالك الذي يستعد لمواجهة الرجاء المغربي، الأحد المقبل، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.