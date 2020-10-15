محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي مساء اليوم

يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فيديو للاعبي الفريق في مقر الإقامة بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وقرر موسيماني عقد المحاضرة في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت المغرب؛ لشرح العديد من الأمور الفنية المتعلقة بمواجهة الوداد المغربي.

ويسعى المدير الفني لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب لمباراة الذهاب المقرر اقامتها مساء السبت المقبل على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم إستعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي المقرر لها بعد غد السبت ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وسيكون مران اليوم هو الفيصل في تحديد الموقف النهائي للتشكيلة الرئيسية التي يخوض بها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مواجهة بطل المغرب.

وفرض موسيماني سياجًا من السرية علي تدريبات الفريق منذ وصوله للمغرب بهدف تجهيز الخطة المناسبة لمواجهة الوداد البيضاوي الذي يعد كتابة مفتوحًا للمدرب الجنوب أفريقي .

وعقد موسمياني جلسة أمس مع الثنائي موسي ماتالابا وأحمد سليمان، محللي الأداء بالجهاز الفني أستمع خلالها لتقرير شامل بعد دراسة الفريق المنافس بشكل جيد، والاطلاع على عدد من المباريات الأخيرة له بجانب تسلم لمجموعة من الفيديوهات المتنوعة لفريق الوداد؛ لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه استعدادا لمواجهة السبت.

وكان الفريق الأحمر قد خاض مرانه الأول مساء أمس باحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامة سبقها محاضرة نظيرة مطولة استمرت قرابة الــ90 دقيقة شملت تطبيق صارم للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

ولم يكتفي موسيماني بمحاضرة واحدة أمس ولكنه كررها مساءا لشرح خطة لعب المنافس وتحفيظ لاعبيه المهام داخل الملعب.