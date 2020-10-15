تفاصيل برنامج الأهلي في المغرب اليوم

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي برنامجا للاعبي الفريق، في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

وتناولت بعثة الفريق وجبة الإفطار في العاشرة صباحا، على أن يحصل اللاعبون على وجبة الغداء في الثانية ظهرا.

ومن المقرر أن يجري اللاعبون والجهاز الفني وأفراد البعثة مسحة جديدة في الثانية والنصف في مقر الإقامة، ويحصل الجميع على وجبة خفيفة في الخامسة مساء.

ويعقد الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني محاضرة فيديو في السادسة والنصف يعقبها التحرك لخوض المران الثاني على ملعب« كهرماء كاليفورنيا».

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم إستعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي المقرر لها بعد غد السبت ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وسيكون مران اليوم هو الفيصل في تحديد الموقف النهائي للتشكيلة الرئيسية التي يخوض بها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مواجهة بطل المغرب.

وفرض موسيماني سياجًا من السرية علي تدريبات الفريق منذ وصوله للمغرب بهدف تجهيز الخطة المناسبة لمواجهة الوداد البيضاوي الذي يعد كتابة مفتوحًا للمدرب الجنوب أفريقي .

وعقد موسمياني جلسة أمس مع الثنائي موسي ماتالابا وأحمد سليمان، محللي الأداء بالجهاز الفني أستمع خلالها لتقرير شامل بعد دراسة الفريق المنافس بشكل جيد، والاطلاع على عدد من المباريات الأخيرة له بجانب تسلم لمجموعة من الفيديوهات المتنوعة لفريق الوداد؛ لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه استعدادا لمواجهة السبت.

وكان الفريق الأحمر قد خاض مرانه الأول مساء أمس باحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامة سبقها محاضرة نظيرة مطولة استمرت قرابة الــ90 دقيقة شملت تطبيق صارم للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

ولم يكتفي موسيماني بمحاضرة واحدة أمس ولكنه كررها مساءا لشرح خطة لعب المنافس وتحفيظ لاعبيه المهام داخل الملعب.