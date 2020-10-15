ايهاب المباركي ينتقل الى صفوف وادي الدجلة المصري

أعلن نادي وادي دجلة المصري، مساء أمس الاربعاء، عن تعاقده مع اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي إيهاب المباركي في صفقة انتقال حر. ولم يتم الكشف عن مدة وقيمة العقد. وسبق للمباركي أن لعب بقميص النادي البنزرتي والترجي التونسي في تونس ونادي ايفيان الفرنسي.

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