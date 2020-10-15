صحيفة مغربية: رعب في الزمالك بسبب ثلاثي الرجاء

أكدت أحد الصحف المغربية، أن نادي الزمالك بقيادة جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق يحذر بشكل كبير من ثلاثي الرجاء قبل مواجهة الأحد القادم.

وقالت صحيفة المنتخب المغربية، إن هناك رعبا في نادي الزمالك بسبب ثلاثي نادي الرجاء البيضاوي والتي يكمن في محسن متولي وعبد الإلاه الحافيظي وسفيان رحيمي.

وأشارت الصحيفة إلي أن الثلاثي هم من يشكلون قوة الرجاء البيضاوي في الوقت الحالي وأن مصدر الخطورة تأتي من هذا الثلاثي في المقام الأول.

ويحل نادي الزمالك ضيفًا على نظيره الرجاء البيضاوي المغربي يوم الأحد القادم في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.