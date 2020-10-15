صحيفة مغربية: رعب في الزمالك بسبب ثلاثي الرجاء

وقالت صحيفة المنتخب المغربية، إن هناك رعبا في نادي الزمالك بسبب ثلاثي نادي الرجاء البيضاوي والتي يكمن في محسن متولي وعبد الإلاه الحافيظي وسفيان رحيمي.
وأشارت الصحيفة إلي أن الثلاثي هم من يشكلون قوة الرجاء البيضاوي في الوقت الحالي وأن مصدر الخطورة تأتي من هذا الثلاثي في المقام الأول.
ويحل نادي الزمالك ضيفًا على نظيره الرجاء البيضاوي المغربي يوم الأحد القادم في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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