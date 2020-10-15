ساسي يصل إلى المغرب مساء اليوم.. ومشاركته في يد باتشيكو

يصل الدولي التونسي فرجاني ساسي إلى المغرب، في الثامنة مساء اليوم الخميس، للانضمام إلى بعثة الزمالك، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وبات مشاركة فرجاني ساسي في مباراة الزمالك في يد باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك. كان ساسي غاب عن المشاركة مع منتخب المغرب مؤخرا، بعد خضوعه للعزل الصحي نتيجة مخالطته شخص مصاب بفيروس كورونا. يذكر أن المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك أجري اتصالا تليفونيا باسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة فريق الكرة الأول بالزمالك في المغرب وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، أمس، الأربعاء، للاطمئنان على البعثة. وطالب منصور خلال اتصاله الهاتفي اللاعبين بالتركيز قبل مواجهه الرجاء المغربي. ومن المقرر أن تقام مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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