سلبية مسحة فرجاني ساسي قبل الانضمام إلى بعثة الزمالك

وأجرى ساسي تحليلا في تونس وجاء سلبيا، ومن المقرر أن يخص لتحليلين عقب وصوله إلى المغرب، اليوم الخميس، في تمام الثامنة مساء، للانضمام إلى بعثة الزمالك، استعداد لمواجهة الرجاء المغربي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك أجرى اتصالا تليفونيا بإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة فريق الكرة الأول بالزمالك في المغرب وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، أمس، الأربعاء، للاطمئنان على البعثة.

وطالب منصور خلال اتصاله الهاتفي اللاعبين بالتركيز قبل مواجهة الرجاء المغربي.

ومن المقرر أن تقام مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".