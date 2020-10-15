بعد سخريته من ألوان فريقه.. نادي صيني يعاقب مدربه

ويعد هذا النادي المهدد للهبوط إلى الدرجة الثانية من الدوري الصيني هو أحد أندية شركة سيتي التابع لها نادي مانشستر سيتي.
وقال المدرب في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "timesofindia": "ارتدينا الأزرق في المباراة الأخيرة وفزنا ، أحيانًا الحظ يكون مهمًا".
وكانت تلك التصريحات للمدرب لم تلق إعجابًا من إدارة ناديه الذي لم يحقق الفوز سوى مرة وحيدة خلال 10 مباريات هذا الموسم.
كما أكدت شبكة بي ان سبورت الإخبارية، إن النادي اتهم المدرب بأنه جرح شعور جماهير سيتشوان، لذلك قرر معاقبته بالغرامة المالية والإيقاف، كما فرض عليه قراءة "تاريخ وتعتبر كرة القدم في سيشوان لمعرفة مدى أهمية اللون الأصفر للنادي.
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