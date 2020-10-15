بعد سخريته من ألوان فريقه.. نادي صيني يعاقب مدربه

سيتشوان جيونيو الصيني ، مدرب الفريق وذلك بعد إعتراضه على ألوان القميص

والمعروفة بالأصفر التقليدي،

بخصم مرتبه لمدة شهر وإيقافه عن العمل لمدة أسبوع .

عاقب نادي

ويعد هذا النادي المهدد للهبوط إلى الدرجة الثانية من الدوري الصيني هو أحد أندية شركة سيتي التابع لها نادي مانشستر سيتي.

وقال المدرب في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "timesofindia": "ارتدينا الأزرق في المباراة الأخيرة وفزنا ، أحيانًا الحظ يكون مهمًا".