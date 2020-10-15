انطلاق مبادرة «لا للتحرش لا للبلطجة» برعاية الأمم المتحدة.. الأحد المقبل

يشهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ومحمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان «UNFPA» ظهر يوم الأحد المقبل انطلاق مبادرة «لا للتحرش لا للبلطجة» في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الرياضة يتم الكشف فيه عن كافة تفاصيل تلك المبادرة.

وكشف محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن رعاية الاتحاد لمبادرة «لا للتحرش لا للبطلجة» بجانب الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب لوزارة الشباب والرياضة الأمم المتحدة يأتي ضمن المسئولية المجتمعية التي ينتهجها الاتحاد من أجل تقديم كل ما لديه من خبرات وإمكانيات لصالح المجتمع في جميع المجالات.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أن المبادرة تستهدف تدريب الفتيات من الفئات العمرية من 18 إلى 35 سنة في مختلف جميع محافظات الجمهورية.

وكشف صبيح أن الاتحاد سيقوم بإيفاد الخبراء من أجل التوعية بمخاطر التحرش وكيفية مواجهته مع كيفية السيطرة على المتحرش بأقل مجهود ممكن وأقل وقت ممكن أيضا وتأتي ضمن مهارة الدفاع عن النفس، حيث تهدف المباراة إلى إكساب الشباب والفتيات المهارات اللازمة للدفاع عن أنفسهم لمواجهة ظاهرتي التحرش.

وتبلغ مدة التدريب خمسة أيام وستكون عبارة عن دورات تدريبية مكثفة للفتيات لعدد 20 متدربة بالدورة التدريبية الواحدة بواقع 4 ساعات يوميا علي فترتين تدريبيتين يتخللها ساعة استراحة، وسيتم منح الفتيات محاضرة نظرية عن التحرش من خلال صندوق الأمم المتحدة للسكان ومقدمة معرفية عن الدفاع عن النفس ونقاط القوة والضعف في الجسم واستخدام البيئة المحيطة كوسيلة مساعدة للدفاع عن النفس والإنسان.

ويتم التعريف خلال الدورة التدريبية بكيفية استخدام مهارات ضربات الكوع والركبة في الدفاع عن النفس واستخدام مهارات اليدين (اليد الفارغة ومهارات اللكم) وربطها بضربات الكوع والركبة في الدفاع عن النفس، كما يتم منح الفتيات دورات تدريبية في تقنيات الدفاع عن النفس ضد السلاح الأبيض أو الناري، ويتم منح المتدربين شهادة تقدير لكل متدرب مقدمة من وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري للكيك بوكسينج ومنظمة الامم المتحدة للسكان UNFPA.