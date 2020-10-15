بعد نصيحة ساسي ومعلول.. زياد بوغطاس يفاضل بين 3 أندية في الدوري المصري

أكد محمد عبد الحميد وكيل التونسي زياد بوغطاس لاعب النجم الرياضي الساحلي والمنتخب التونسي، أن اللاعب سيصل القاهرة خلال الاسبوع المقبل للتوقيع لأحد أندية القمة في الدوري المصري بعد تلقيه أكثر من عرض من أندية جماهيرية في الدوري.
وقال وكيل اللاعب أن اللاعب يفاضل حاليا بين 3 عروض من أندية كبيرة في الدوري المصري لكنه لم يحسم وجهته المقبلة بشكل نهائي حتي هذه اللحظة.
وتابع: اللاعب سيحضر الي القاهرة برفقة ميساء الشريف وكيلته في تونس الثلاثاء المقبل علي اقصي تقدير، مؤكدا ان اللاعب يمتلك عرضين من خلالها أحدهما من التعاون السعودي والأخر من الكويت الكويتي لكنه فضل اللعب في الدوري المصري.
وأكد عبد الحميد وكيل اللاعب انه بصدد انهاء كافة اجراءات دخوله القاهرة فور استلامه التأشيرة من السفارة المصرية في تونس الأحد المقبل، مؤكدا أن بوغطاس قام بإجراء مسحة كورونا وانهي كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المطلوبة قبل وصوله القاهرة .
من جانبه، أكد زياد بوغطاس انه يفضل اللعب في الدوري المصري في الوقت الراهن بعد استشارة زملائه فرجاني ساسي وعلي معلول وحمدي النقاز، مشيرا إلي أنه يعكف حاليا علي المقارنة بين العروض المصرية لاختيار الأنسب له فنيا لاسيما وانه أنهي الاتفاقات المالية مع الأندية الثلاثة ولا توجد فيها أي خلاف لكنه ينظر لاحترافه في الدوري المصرية من الناحية الفنية فقط ومدي اضافتها له .
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