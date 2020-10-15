بعد نصيحة ساسي ومعلول.. زياد بوغطاس يفاضل بين 3 أندية في الدوري المصري

أكد محمد عبد الحميد وكيل التونسي زياد بوغطاس لاعب النجم الرياضي الساحلي والمنتخب التونسي، أن اللاعب سيصل القاهرة خلال الاسبوع المقبل للتوقيع لأحد أندية القمة في الدوري المصري بعد تلقيه أكثر من عرض من أندية جماهيرية في الدوري.

وقال وكيل اللاعب أن اللاعب يفاضل حاليا بين 3 عروض من أندية كبيرة في الدوري المصري لكنه لم يحسم وجهته المقبلة بشكل نهائي حتي هذه اللحظة.

وتابع: اللاعب سيحضر الي القاهرة برفقة ميساء الشريف وكيلته في تونس الثلاثاء المقبل علي اقصي تقدير، مؤكدا ان اللاعب يمتلك عرضين من خلالها أحدهما من التعاون السعودي والأخر من الكويت الكويتي لكنه فضل اللعب في الدوري المصري.

وأكد عبد الحميد وكيل اللاعب انه بصدد انهاء كافة اجراءات دخوله القاهرة فور استلامه التأشيرة من السفارة المصرية في تونس الأحد المقبل، مؤكدا أن بوغطاس قام بإجراء مسحة كورونا وانهي كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المطلوبة قبل وصوله القاهرة .

من جانبه، أكد زياد بوغطاس انه يفضل اللعب في الدوري المصري في الوقت الراهن بعد استشارة زملائه فرجاني ساسي وعلي معلول وحمدي النقاز، مشيرا إلي أنه يعكف حاليا علي المقارنة بين العروض المصرية لاختيار الأنسب له فنيا لاسيما وانه أنهي الاتفاقات المالية مع الأندية الثلاثة ولا توجد فيها أي خلاف لكنه ينظر لاحترافه في الدوري المصرية من الناحية الفنية فقط ومدي اضافتها له .