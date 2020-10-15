تقرير مغربي: باتشيكو نقطة ضعف الزمالك قبل مواجهة الرجاء

وذكرت صحيفة المنتخب المغربية، أن باتشيكو لم يقود الزمالك سوى في 3 مباريات فقط وهو ما يشكل بالنسبة لجماهير الفريق الأبيض نقطة ضعف يخشى ألا تكون في صالح المدرب عندما يواجه الرجاء.
وأشارت الصحيفة، أن باتشيكو سبق وأن درب الزمالك في 2015، لكنه رحل سريعا من أجل قيادة فريق الشباب السعودي.
وأضافت الصحيفة، أن باتشيكو لا يعرف الكثير عن الرجاء على ما يبدو، وهو ما يشكل تخوفا كبيرا لدي جماهير الزمالك التي تشكك في أن يتمكن المدرب البرتغالي من الحد من خطورة الرجاء يوم الأحد المقبل.
يذكر أن الاتحاد الأفريقي قد طلب من الزمالك إجراء لفحوصات طبية قبل السفر إلى المغرب في ظل البروتوكولات الطبية المتبعة للتعامل مع فيروس كورونا، وجاءت النتيجة سلبية.
وستقام مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
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