حلم الممتاز.. هيثم شعبان يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام جمهورية شبين

أعلن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة جمهورية شبين في الثالثة عصر اليوم الخميس على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين والأخيرة من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

وقرر المدير الفني أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من محمود شكري وطارق سامي وضياء قنديل وشريف دابو وعمر سعد ومحمود المغربي وأحمد غنيم وعبد الله بيكا وعاشور الأدهم ووليد عبد المنعم ومحمود صقر.

ويتصدر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب مجموعة القاهرة والقناة، برصيد ٤٢ نقطة وبفارق ٣ نقاط عن بتروجت صاحب المركز الثاني، ويحتاج كليوباترا إلى الفوز أو التعادل لضمان التأهل الرسمي إلى الدوري الممتاز.