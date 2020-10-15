وكتب نادي هيرتا برلين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر":" أثبتت الفحوصات الطبية إصابة ماتيو جندوزي بفيروس كورونا، بعد عودته من تمثيل منتخب فرنسا".
وتابع حساب النادي الألماني:" جندوزي بحالة جيدة، ولم يخالط أي لاعبين أو موظفين بالنادي، وسوف سيخضع للحجر الصحي لمدة 10 أيام".
واختتم الحساب:" نتمنى لك الشفاء قريبا يا ماتيو".
كان جندوزي انضم إلى هيرتا برلين، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، قادما من آرسنال لمدة موسم، على سبيل الإعارة.
صاحب الـ21 عامًا خاض مع أرسنال 82 مباراة منذ انضمامه للفريق قادمًا من لوريان الفرنسي في 2018.
بدأ اللاعب مسيرته الكروية في أكاديمية باريس سان جيرمان، قبل انضمامه إلى لوريان، ومن ثم إلى أرسنال في 2018.
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