خاص| محلل مغربي: أتوقع فوز الوداد 1/0 .. وهذا الثلاثي يُرعب الأهلي

أكد نسيم أكرام محلل الأداء المغربي أن مباراة الوداد البيضاوي أمام النادي الأهلي لن تكن سهلة على الإطلاق ، مشيرًا إلى أن ثلاثي الأول سيشكلون خطرًا كبيرًا على الفريق الأحمر.

وقال نسيم في تصريحات خاصة لصدى البلد : " المباراة صعبة للغاية ، النادي الأهلي يمتلك لاعبين كبار وخبرة يستطيعون اللعب تحت أجواء الضغط في إفريقيا ".

وتابع : " الوداد البيضاوي يمتلك ثلاثي هجومي يُرعب أي فريق متمثلين في إسماعيل الحداد وبديع أووك ويحيى الجبران، وسيساهمون في ترجيح الكفة لصالحهم".

وأختتم : " أتوقع نهاية مباراة الذهاب بفوز نادي الوداد بنتيجة 1/0 على حساب الفريق القاهري".

ويذكر أن النادي الأهلي يحل ضيفًا على نادي الوداد البيضاوي المغربي يوم السبت القادم ، في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.