خاص| محلل مغربي: أتوقع فوز الوداد 1/0 .. وهذا الثلاثي يُرعب الأهلي

وقال نسيم في تصريحات خاصة لصدى البلد : " المباراة صعبة للغاية ، النادي الأهلي يمتلك لاعبين كبار وخبرة يستطيعون اللعب تحت أجواء الضغط في إفريقيا ".
وتابع : " الوداد البيضاوي يمتلك ثلاثي هجومي يُرعب أي فريق متمثلين في إسماعيل الحداد وبديع أووك ويحيى الجبران، وسيساهمون في ترجيح الكفة لصالحهم".
وأختتم : " أتوقع نهاية مباراة الذهاب بفوز نادي الوداد بنتيجة 1/0 على حساب الفريق القاهري".
ويذكر أن النادي الأهلي يحل ضيفًا على نادي الوداد البيضاوي المغربي يوم السبت القادم ، في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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