حسين عبد اللطيف: سيراميكا كليوباترا الأقرب للصعود للدوري الممتاز

وقال عبد اللطيف عبر تصريحات تليفزيونية على "دوت الخليج": "نادي سيراميكا كليوباترا لديه لاعبون جيدون ويستطيعون تقديم أداء مميز في الدوري الممتاز".
وتابع: "سيراميكا كليوباترا يستحقون الصعود عن أي فريق آخر، خصوصًا أن الفريق كان أقرب للصعود الموسم الماضي أيضًا لكن لم يحالفه التوفيق".
واختتم: "أتمنى التوفيق لفريق سيراميكا كليوباترا في مباراة اليوم لحسم بطاقة التأهل للدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد".
وكان فريق سيراميكا كليوباترا، فاز في الجولة الماضية على المريخ، بخمسة أهداف مقابل هدف، واحتل صدارة ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 42 نقطة ويحتاج إلى نقطة واحدة من لقاء شبين للتأهل للممتاز.
وكان فريق سيراميكا كليوباترا، فاز في الجولة الماضية على المريخ، بخمسة أهداف مقابل هدف، واحتل صدارة ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 42 نقطة ويحتاج إلى نقطة واحدة من لقاء شبين للتأهل للممتاز.
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