حسين عبد اللطيف: سيراميكا كليوباترا الأقرب للصعود للدوري الممتاز

أكد حسين عبد اللطيف، لاعب الزمالك السابق، أن نادي سيراميكا كليوباترا يستحق الصعود للدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن الفريق كان أقرب للصعود أيضًا الموسم الماضي لكن لم يحالفه التوفيق.

وقال عبد اللطيف عبر تصريحات تليفزيونية على "دوت الخليج": "نادي سيراميكا كليوباترا لديه لاعبون جيدون ويستطيعون تقديم أداء مميز في الدوري الممتاز".

وتابع: "سيراميكا كليوباترا يستحقون الصعود عن أي فريق آخر، خصوصًا أن الفريق كان أقرب للصعود الموسم الماضي أيضًا لكن لم يحالفه التوفيق".

واختتم: "أتمنى التوفيق لفريق سيراميكا كليوباترا في مباراة اليوم لحسم بطاقة التأهل للدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد".